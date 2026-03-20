06:15, 20 марта 2026

Возможный доход Успенской за один концерт в Москве превысил 85 миллионов рублей

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Российская артистка Любовь Успенская может заработать за один юбилейный концерт в столице более 85,5 миллионов рублей на проданных билетах. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, которые изучили стоимость билетов.

По данным издания, цены на билеты стартуют с отметки в 2,5-3,5 тысячи рублей. За эти деньги зрителей предлагается уместить в дальних секторах. Места поближе уже дороже — от четырех до семи тысяч рублей.

Между тем, минимальная стоимость билета в партер составляет четыре тысячи рублей, тогда как максимальная доходит до отметки в 20 тысяч. Место в лаунж-зоне или премиум-боксе будет стоить 16 тысяч рублей. Помимо того, в продажу поступили билеты в ложу стоимостью 380 тысяч рублей. Это место рассчитано на 19 человек, его можно выкупить целиком. Подобные соседние ложи уже выкупили.

Королева шансона отпразднует юбилей своего творческого пути концертом под слоганом «55 лет на сцене» на площадке Live Арены 29 марта. За десять дней до шоу продано оказалось примерно 78 процентов всех билетов. Как подсчитали журналисты, при условии полной посадки Успенская сможет заработать более 85,5 миллионов рублей, если не учитывать различные расходы на проведение и организацию концерта.

Ранее пресс-служба сервиса «Кион музыка» назвала самых популярных певиц России. В жанре шансон лидерами стали Ирина Круг, Елена Ваенга и Любовь Успенская.

