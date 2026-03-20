Врач одним советом избавила пациента от многолетних головных болей

26-летний пользователь Reddit с ником McCoy818 пожаловался, что по собственной глупости многие годы страдал от головных болей. Справиться с проблемой ему помогла врач-терапевт.

По словам автора, впервые головные боли проявились, едва он достиг совершеннолетия. «Примерно с 18 лет у меня ежедневно болит голова. Это не мигрень, а просто постоянное ощущение легкого давления за глазами, затуманенность сознания, постоянная усталость. Я обращался к двум разным врачам, мне сделали МРТ, выписывали лекарства, но в итоге я просто смирился с этой болью», — написал парень.

Несколько недель назад он переехал в другой город и попал на прием к новому терапевту, который изучил его медкарту. Женщина спросила, достаточно ли автор потребляет воды, заподозрив, что причина боли — в обезвоживании. Парень ответил, что ежедневно выпивает 4-5 стаканов жидкости.

«Она спросила, вода ли это. Я ответил, что преимущественно диетическая кола, но... это же, по сути, вода, верно? Вода — это буквально первый ингредиент. Она на секунду подняла на меня взгляд. Кофеин — мочегонное средство. Я не только не пил достаточное количество жидкости, но и активно выводил ее из организма, искренне полагая, что со мной все в порядке», — посетовал автор.

Врач посоветовала ему ежедневно выпивать не менее восьми стаканов чистой воды. Спустя месяц головные боли автора практически прекратились.

Ранее любительница походов поделилась историей о том, как списала тревожные симптомы рака на обезвоживание. К концу путешествия она похудела на 10 килограммов и чувствовала боли в животе.