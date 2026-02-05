Реклама

12:33, 5 февраля 2026Забота о себе

Любительница походов списала тревожные симптомы рака на обезвоживание

Придерживавшаяся ЗОЖ британка обнаружила кровь в стуле и оказалась больна раком
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ShotPrime Studio / Shutterstock / Fotodom  

Любительница походов Фелисити Эшли во время трансатлантического путешествия на лодке с тремя подругами обнаружила кровь в стуле, но списала этот тревожный симптом на обезвоживание. Историю британки опубликовало издание Metro.

Эшли рассказала, что, несмотря на троих маленьких детей и работу, она всегда придерживалась здорового образа жизни (ЗОЖ) и к походу готовилась серьезно: шесть дней в неделю она занималась в домашнем спортзале пилатесом или йогой, а также упражнялась со штангой и на гребных тренажерах. В декабре 2022 года женщина отправилась в 40-дневное путешествие, в ходе которого она и ее подруги гребли парами по два часа подряд 24 часа в сутки. «Примерно на полпути я почувствовала спазмы в животе, и мне пришлось часто посещать наш импровизированный туалет. Мы решили, что это обезвоживание из-за сухой пищи, которой было слишком много в нашем меню для компенсации физических нагрузок», — вспоминает Фелисити.

К тому времени как женщины причалили на Карибских островах, Фелисити похудела на 10 килограммов и все еще чувствовала боли в животе. Когда Эшли вернулась домой, спазмы усилились. Она встревожилась и, увидев кровь в стуле, записалась на прием к терапевту. Обследование и анализы показали, что у женщины рак кишечника.

Вскоре после постановки диагноза британке сделали операцию по удалению части кишечника. Через две недели врачи назначили ей шесть курсов химиотерапии. Сейчас Эшли в ремиссии, в 2025 году она отпраздновала выздоровление походом на Эверест.

Ранее 23-летний британский студент Алекс Уорвик ощутил усталость при беседе с подругой по телефону в кафе и оказался смертельно болен. В больнице у британца обнаружили опухоль головного мозга — агрессивную глиому четвертой степени.

