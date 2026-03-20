ВСУ атаковали город в Подмосковье

Глава муниципального округа Истра Витушева сообщила о трех сбитых БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Истру в Московской области. Об этом сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.

«Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака трех БПЛА противника. Работа ПВО продолжается», — написала она.

Витушева призвала граждан соблюдать меры безопасности и быть бдительными.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 39 беспилотников украинских войск, летевших к Москве.