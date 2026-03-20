Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:46, 20 марта 2026

ВСУ атаковали город в Подмосковье

Глава муниципального округа Истра Витушева сообщила о трех сбитых БПЛА
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Истру в Московской области. Об этом сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.

«Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака трех БПЛА противника. Работа ПВО продолжается», — написала она.

Витушева призвала граждан соблюдать меры безопасности и быть бдительными.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 39 беспилотников украинских войск, летевших к Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok