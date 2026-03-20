Военкор Коц сообщил о переброске элитного спецназа в Сумскую область

Украина перебросила элитный спецназ в Сумскую область, граничащую с Россией. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«По данным группировки "Север", в Глуховском секторе противник вынужден был ввести элитные подразделения ГУР, ССО и 414-й бригады ударных БПЛА "Птахи Мадьяра", пытаясь любой ценой стабилизировать фронт», — написал он.

По его словам, командование ВСУ перебросило в район Глухова ГУР и ССО для усиления разведки, диверсионной деятельности, а также нанесения контрударов по передовым и тыловым пунктам российских войск.

Помимо того, 414-я бригада «Птахи Мадьяра» пытается сделать над позициями украинских войск «дроновый зонтик». Коц подчеркнул, что появление элитных частей возле границы вряд ли можно рассматривать как подготовку к вторжению.

Ранее в сети появилось описание боя спецназа «Ахмат» с элитными бойцами Вооруженных сил Украины. Уточняется, что российские военные столкнулись с украинскими, когда те спешили на замену погибших от выстрела ручного огнемета.