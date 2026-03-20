04:33, 20 марта 2026

Выявлен неожиданный способ быстро снизить уровень сахара в крови

Екатерина Графская
Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom  

Кетогенная диета может не только снижать уровень сахара в крови, но и усиливать эффект физических нагрузок. К такому выводу пришли ученые в эксперименте на мышах с гипергликемией. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

Уже через неделю строгой кетодиеты у животных уровень сахара нормализовался — как будто у них не было диабета. При дальнейшем соблюдении диеты у мышей происходили изменения в мышечной ткани: она становилась более «выносливой» и лучше использовала кислород. Особенно заметный эффект наблюдался, когда диету сочетали с физической активностью.

После восьми недель эксперимента у животных повысилась аэробная выносливость, а мышцы стали менее подвержены утомлению. Ученые связывают это с состоянием кетоза — когда организм начинает использовать жир в качестве основного источника энергии вместо глюкозы.

Однако исследователи подчеркивают, что результаты пока получены только на животных, а сама диета в эксперименте была экстремально строгой. Кроме того, улучшение физической формы не всегда сопровождалось ростом реальной производительности без добавления углеводов. В дальнейшем ученые планируют проверить, работают ли эти эффекты у людей.

Ранее ученые выяснили, что соблюдение диеты MIND замедляет возрастные изменения в мозге.

