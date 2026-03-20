16:43, 20 марта 2026

Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы пожаловались на «сыворотку правды»

Guardian: Против задержанного украинского инкассатора применили сыворотку правды
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Власти Венгрии применили «сыворотку правды» против задержанного в начале марта инкассатора украинского государственного банка «Ощадбанк». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на украинские источники.

Как утверждается, сотрудники Центра по борьбе с терроризмом Венгрии принудительно ввели инъекцию одному из сотрудников «Ощадбанка», ранее служившему в Службе безопасности Украины (СБУ). Предположительно, до депортации на Украину инкассаторы провели более 24 часов с завязанными глазами и в наручниках.

По заявлениям источников, инъекция содержала релаксант, разработанный с целью склонить испытуемых к разговорчивости во время допросов. Однако, как сообщается, препарат вызвал у страдающего диабетом мужчины гипертонический криз и потерю сознания, в результате чего его доставили в больницу. Как заявил один из собеседников издания, следы релаксанта были обнаружены в анализах крови, проведенных после возвращения мужчин на Украину.

Ранее власти Венгрии вернули Украине пустые изъятые инкассаторские автомобили, оставив у себя в стране деньги и золото, которые те перевозили. Следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни сообщили представителям украинской стороны о планах вернуть автомобили.

    Последние новости

    Умер легендарный актер Чак Норрис

    ВСУ атаковали город в Подмосковье

    Президента Паралимпийского комитета России переизбрали

    Появилось видео с места крушения самолета под Москвой

    Пилот несколько раз потерял сознание перед посадкой самолета со 166 пассажирами

    Трамп разозлился на НАТО

    В российском городе отменили концерт комика Щербакова

    Раскрыта судьба поставившего ружья «Выжигатель» генерала Росгвардии

    Возвращение в Россию участницы аферы на миллиард рублей попало на видео

    Зеленский захотел доступ к мессенджеру MAX

    Все новости
