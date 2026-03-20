Бывший СССР
17:48, 20 марта 2026

Зеленский призвал Евросоюз разобраться с кредитом

Зеленский: ЕС должен найти выход в предоставлении кредита Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Евросоюз должен найти выход из ситуации с кредитом Украине на 90 миллиардов евро. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Мы ждем первый транш из той суммы, о которой мы договаривались на именно 2026 год, в апреле (...) ЕС должны найти выход из этой ситуации», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев настроен оптимистично и надеется, что Евросоюз найдет варианты частичного финансирования республики.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о БПЛА с США при готовности президента Дональда Трампа. Соглашение предусматривает продажу Украиной различных типов БПЛА США в обмен на обмен технологиями и опытом.

