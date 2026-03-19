22:43, 19 марта 2026

Зеленский сообщил о вылете украинской делегации в США

Зеленский: Украинская делегация направляется в США для переговоров
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация направляется в Соединенные Штаты для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта. Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

Завтра планируется более предметный доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. «Украинские группы экспертов для защиты от "шахедов" уже в соответствующих странах, ежедневно есть доклады по их выполнению задач», — заявил Зеленский.

По его словам, существуют сигналы от американских коллег о готовности продолжить работу для окончания конфликта на Украине. В своей речи он призвал к завершению переговорной паузы. В субботу Киев ожидает встречи с представителями американской администрации, отметил политик.

В четверг, 19 марта, состоялись беседы Зеленского с Умеровым, Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Во встречах также примет участие заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Кислица. «Наш приоритет – сделать все для достойного мира. И я благодарю всех, кто с этим помогает», — подытожил он.

Ранее замруководителя офиса украинского президента Сергей Кислица заявил, что в предстоящем договоре между Украиной и США нужно четко обозначить ключевой термин «гарантия безопасности». По его мнению, документу необходимо пройти процедуру ратификации в Конгрессе.

    Последние новости

    У США заканчиваются деньги на войну с Ираном. Какие проблемы в скором времени ожидают Трампа и как он может использовать Украину?

    Глава Rheinmetall предупредил о последствиях затяжной войны с Ираном

    Зеленский пожаловался на США и Европу

    Стало известно о подготовке Дании к войне с США

    Зеленский сообщил о вылете украинской делегации в США

    В России предрекли серьезные последствия инцидента с F-35 в Иране

    Япония резко увеличила ввоз машин в Россию

    Солист «Иванушек International» высказался о переименовании группы

    Иран применил новую ракету против Израиля

    В посещении Зеленским Испании увидели одну особенность

    Все новости
