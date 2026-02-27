Реклама

В офисе Зеленского описали одну ключевую меру по урегулированию конфликта

Кислица: Необходимо четко обозначить термин «гарантия безопасности»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ShamrockUA / wikipedia

Заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Кислица заявил, что в предстоящем договоре по гарантиям безопасности между Украиной и США необходимо четко обозначить термин «гарантия безопасности». О ключевой мере по урегулированию конфликта чиновник рассказал в интервью программе «Единые новости».

«Будущее соглашение о безопасности с США должно содержать четкое определение "гарантии" в обеих языковых версиях и пройти процедуру ратификации в Конгрессе», — заявил Кислица.

По его словам, Киев, таким образом, стремится избежать повторений формулировок Будапештского меморандума. Кислица считает, что документ содержал лишь заверения, а не реальные гарантии.

Сергей Кислица является участником украинской делегации на трехсторонних переговорах по безопасности между Россией, США и Украиной. Он принимал участие и в женевском раунде переговоров.

