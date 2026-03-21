Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры со спецпредставителями президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «Общественное».

Киев на встрече в Майами будут представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Ранее сообщалось, что участниками переговоров с американской стороны станут спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе встречи представители двух стран обсудят санкции, подготовку к трехсторонним переговорам с участием России и вопросы прекращения украинского конфликта.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет участвовать в предстоящей встрече между США и Украиной. Он выразил надежду, что пауза в трехсторонних переговорах будет временной.