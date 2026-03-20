В Кремле ответили на вопрос об участии России в предстоящих контактах Украины и США

Песков: Россия не будет участвовать в предстоящих контактах США и Украины

Россия не будет участвовать в переговорах между Киевом и Вашингтоном, о которых ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«Это будут двусторонние контакты украинцев с американцами», — сказал представитель Кремля журналистам. По его словам, Москва не планирует принимать участие в этих встречах, запланированных на субботу в США.

При этом Песков выразил надежду, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине будет временной.

Ранее Зеленский заявил, что украинская делегация направляется в Соединенные Штаты для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта. Завтра планируется более предметный доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

По его словам, существуют сигналы от американских коллег о готовности продолжить работу для окончания конфликта на Украине. В своей речи он призвал к завершению переговорной паузы. В субботу Киев ожидает встречи с представителями американской администрации, отметил политик.