Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 20 марта 2026

В Кремле ответили на вопрос об участии России в предстоящих контактах Украины и США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Россия не будет участвовать в переговорах между Киевом и Вашингтоном, о которых ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«Это будут двусторонние контакты украинцев с американцами», — сказал представитель Кремля журналистам. По его словам, Москва не планирует принимать участие в этих встречах, запланированных на субботу в США.

При этом Песков выразил надежду, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине будет временной.

Ранее Зеленский заявил, что украинская делегация направляется в Соединенные Штаты для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта. Завтра планируется более предметный доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

По его словам, существуют сигналы от американских коллег о готовности продолжить работу для окончания конфликта на Украине. В своей речи он призвал к завершению переговорной паузы. В субботу Киев ожидает встречи с представителями американской администрации, отметил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины

    В Госдуме захотели дать Минобороны право на получение вида данных о россиянах

    ЕС оказался на грани перехода к краткосрочной помощи Украине

    Овечкин высказался о продлении контракта с «Вашингтоном»

    Врач назвала способ отличить аллергию от ОРВИ в период цветения деревьев

    В российском городе мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    Назван срок задержки кредита для Украины Венгрией

    Банк России высказался о связи решений по ставке с возможными бюджетными изменениями

    Россиянам рассказали об оптимальном режиме дня после равноденствия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok