Двое россиян пострадали из-за атаки БПЛА

В Саратове из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали два человека. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Губернатор Саратовской области уточнил, что пострадавшие обратились за медицинской помощью.
«В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла», — написал Бусаргин.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Самарскую область, в Тольятти прозвучали сильные взрывы.