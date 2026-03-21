Двое россиян пострадали из-за атаки БПЛА

Бусаргин: В Саратове из-за атаки БПЛА пострадали два человека

В Саратове из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали два человека. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Губернатор Саратовской области уточнил, что пострадавшие обратились за медицинской помощью.

«В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла», — написал Бусаргин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Самарскую область, в Тольятти прозвучали сильные взрывы.