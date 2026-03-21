ВСУ атаковали российский регион

04:58, 21 марта 2026Россия

Shot: ВСУ атаковали Самарскую область
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Самарскую область, в Тольятти прозвучали сильные взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, начиная с 3:20 в городе прозвучало от шести до восьми мощных взрывов, в некоторых домах тряслись стекла. Также жители российского региона подчеркнули, что в одном из районов Тольятти произошел пожар.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вечером 20 марта и в ночь на 21 марта пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Москву.

