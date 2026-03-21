Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:14, 21 марта 2026

Больше 40 украинских БПЛА пытались атаковать Москву

Екатерина Щербакова
Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 20 марта и в ночь на 21 марта пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Москву. Как сообщил Мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном канале в МАХ, всего было перехвачено и уничтожено более 40 вражеских беспилотника.

Только к 18:29 в пятницу силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит 21 БПЛА, после чего атака продолжалась и к половине третьего ночи число сбитых вражеских целей достигло 43-х.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее жители Саратова и Энгельса проснулись от мощных взрывов в небе — ПВО сбила более десяти украинских беспилотников. В результате атаки ВСУ была повреждена гражданская инфраструктура.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok