Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:52, 21 марта 2026Мир

Экс-советник Трампа намекнул на полное снятие санкций с нефтегазовых компаний России

Пападопулос: Решение США по нефти из России может быть шагом к отмене санкций
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Решение Соединенных Штатов временно отказаться от запрета на закупку нефти и нефтепродуктов из России на фоне ближневосточного кризиса может стать шагом к полному снятию санкций с нефтегазового сектора РФ. На это намекнул экс-советник американского лидера Дональда Трампа Джордж Пападопулос, его цитирует РИА Новости.

«Я считаю, что это медленный путь к окончательному и формальному снятию санкций с нефтяных и газовых компаний России», — отметил Пападопулос, рассуждая о решении американского минфина временно снять запрет. Он полагает, что в будущем Вашингтон снимет ограничения с крупнейших энергетических компаний РФ, в частности, с «Роснефти» и «Газпрома».

Ранее декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев заявил, что страны Европейского союза семимильными шагами устремятся к новому энергокризису, если вслед за США не ослабят санкции против российской нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok