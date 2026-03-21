Экс-советник Трампа намекнул на полное снятие санкций с нефтегазовых компаний России

Пападопулос: Решение США по нефти из России может быть шагом к отмене санкций

Решение Соединенных Штатов временно отказаться от запрета на закупку нефти и нефтепродуктов из России на фоне ближневосточного кризиса может стать шагом к полному снятию санкций с нефтегазового сектора РФ. На это намекнул экс-советник американского лидера Дональда Трампа Джордж Пападопулос, его цитирует РИА Новости.

«Я считаю, что это медленный путь к окончательному и формальному снятию санкций с нефтяных и газовых компаний России», — отметил Пападопулос, рассуждая о решении американского минфина временно снять запрет. Он полагает, что в будущем Вашингтон снимет ограничения с крупнейших энергетических компаний РФ, в частности, с «Роснефти» и «Газпрома».

Ранее декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев заявил, что страны Европейского союза семимильными шагами устремятся к новому энергокризису, если вслед за США не ослабят санкции против российской нефти.