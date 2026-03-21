19:07, 21 марта 2026Мир

Эксперт назвал целью США в войне с Ираном захват ресурсов

Антонина Черташ
Фото: Christian Hartmann / Reuters

Военно-политический аналитик Александр Тиханский заявил, что истинной целью американской операции против Тегерана является установление контроля над стратегическими ресурсами страны. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт назвал природные ресурсы Ирана основной целью США в войне, проведя параллель с вторжением в Ирак. По его словам, американская администрация тогда заявляла о необходимости уничтожения оружия массового поражения, однако эти доводы впоследствии оказались сфабрикованными, а войну начали ради смены режима и получения доступа к углеводородам.

Тиханский выразил уверенность, что аналогичные корыстные мотивы прослеживаются и в отношении Ирана, где США стремятся установить лояльный режим и получить контроль над его углеводородами. Тиханский подчеркнул, что такая стратегия не приносит устойчивой власти и гарантированного доступа к ресурсам, а лишь порождает новые очаги нестабильности. Он также назвал происходящее проявлением «имперской алчности».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз оценил ракетный удар Тегерана по удаленной британской базе в Индийском океане как впечатляющую демонстрацию силы. Боуз подчеркнул, что Ирану удалось нанести удар по базе на острове Диего-Гарсия, которую используют ВВС США, несмотря на заявления Белого дома о том, что страна утратила способность вести боевые действия.

    Последние новости

    Стало известно о состоянии троих пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Брянск

    Во Франции создали петицию об отмене антироссийских санкций

    Evolute поднял цены на доступный кроссовер в России

    Стало известно о попытках США и Израиля найти Моджтабу Хаменеи

    Эксперт назвал целью США в войне с Ираном захват ресурсов

    Стало известно об эвакуации детей из Славянска «в никуда»

    Водитель электровелосипеда сбил ребенка на самокате в Москве

    Премьер Словакии предупредил ЕС о пустых заправках из-за отказа от российской нефти

    Петросян и Гуменник выиграли программу на Кубке Первого канала

    Появились фото 41-летней Скарлетт Йоханссон без макияжа

    Все новости
