Франция впервые с начала войны с Ираном пропустила бомбардировщики США

02:58, 21 марта 2026Мир

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Франция впервые с начала войны США и Израиля с Ираном пропустила американские бомбардировщики через свою территорию. Об этом сообщило издание Itamilradar.

Отмечается, что группа американских стратегических бомбардировщиков взлетела с британской базы RAF Fairford, пролетела над территорией Франции, вошла в Средиземное море с запада, после чего продолжила движение на восток.

Уточняется, что в полете участвовали два бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress и два Rockwell B-1B Lancer.

Ранее сообщалось, что два американских бомбардировщика B-52H Stratofortress направились в сторону Ближнего Востока на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Они были замечены в Средиземном море недалеко от побережья Сицилии и направлялись на восток.

