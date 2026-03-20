Два американских бомбардировщика направились в сторону Ближнего Востока

РИА Новости: 2 бомбардировщика США направились в сторону Ближнего Востока

Два американских бомбардировщика B-52H Stratofortress направились в сторону Ближнего Востока на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом сообщило РИА Новости на основе полетных данных.

Отмечается, что указанные бомбардировщики способны нести ядерное оружие. Они были замечены в Средиземном море недалеко от побережья Сицилии и направлялись на восток.

12 марта новоизбранный верховный лидер в своем первом обращении к народу заявил, что Иран намерен продолжать «эффективную и беспощадную» оборону и использовать Ормузский пролив как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.

