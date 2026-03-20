Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:18, 20 марта 2026Мир

Два американских бомбардировщика направились в сторону Ближнего Востока

РИА Новости: 2 бомбардировщика США направились в сторону Ближнего Востока
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: US Air Force / Reuters

Два американских бомбардировщика B-52H Stratofortress направились в сторону Ближнего Востока на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом сообщило РИА Новости на основе полетных данных.

Отмечается, что указанные бомбардировщики способны нести ядерное оружие. Они были замечены в Средиземном море недалеко от побережья Сицилии и направлялись на восток.

12 марта новоизбранный верховный лидер в своем первом обращении к народу заявил, что Иран намерен продолжать «эффективную и беспощадную» оборону и использовать Ормузский пролив как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok