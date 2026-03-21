Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:00, 21 марта 2026

Грядущий провал Трампа в Иране связали с ошибкой его молодости

Саймонс: Трамп не понимает военной стратегии, так как избежал войны во Вьетнаме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп ничего не понимает в военной стратегии, так как сам в молодости избежал участия в войне во Вьетнаме. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

В частности, эксперт указал на риски начала наземной военной операции США против Ирана. Он предположил, что американские военные могут высадиться на острове Харк в Персидском заливе. По его словам, этот шаг станет для Вашингтона катастрофой, так как Трамп ничего не понимает в вопросах военной стратегии.

Остров Харк может стать идеальной мишенью для артиллерийских ударов со стороны Ирана (...) Но Трамп этого не понимает — он в молодости избегал военной службы во Вьетнаме и ничего не знает о военной стратегии

Грег Саймонспрофессор Международного университета Даффодил в Дакке

В молодости Трамп получил пять отсрочек от призыва во время войны во Вьетнаме, участие США в которой длилось с 1955 по 1975 годы. В частности, четыре раза будущий президент избежал отправки на фронт по образовательным причинам и один раз — по медицинским показаниям. Трампа несколько раз подозревали в фабрикации травмы.

17 марта Трамп заявил, что исключает возможность повторения «вьетнамского сценария» в Иране. Политик во время общения с журналистами выразил уверенность в том, что потенциальная наземная операция США не перерастет в затяжной конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok