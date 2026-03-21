05:46, 21 марта 2026Культура

Лариса Долина попала в базу должников

Super: Лариса Долина задолжала налоговой 21 тысячу рублей
Марина Совина
Марина Совина
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певица Лариса Долина попала в базу должников из ‑за неуплаченного налога в размере 21 тысячи рублей. Об этом пишет Super со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы и исполнительных производств.

Отмечается, что налог начислен в категории «патентные и иные пошлины». Портал также напоминает, что в конце прошлого года налоговая задолженность была и у дочери артистки. Она должна была заплатить в бюджет 47 тысяч рублей.

Ранее Долина сообщила, что пережитая ситуация с квартирой изменила ее взгляд на многие вещи и нашла отражение в ее новых песнях. По словам исполнительницы, большинство новых песен было записано именно в этот непростой период, поэтому они «получились очень трогательными и качественными».

