Мощности армий Ирана и Израиля с США сравнили

Военный Дандыкин: В конфликте на Ближнем Востоке многое играет роль

В войне Ирана и Израиля с США многое играет роль, не все решает преимущество вторых в вооружении, заметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Мощности воюющих армий специалист сравнил в беседе с «Лентой.ру».

«Если брать объективно, то военные возможности США и Израиля, конечно же, выше. Это очевидно и по части бюджета США. Плюс это ядерная держава. Израильская армия тоже одна из мощнейших армий на Ближнем Востоке с передовой современной авиацией», — рассказал Дандыкин.

При этом военный эксперт добавил, что Иран — это большая региональная держава с населением за 90 миллионов человек и также обладающая мощными вооруженными силами.

«У них огромный накопленный потенциал средств поражения. Это прежде всего беспилотные системы различного уровня: дальние, ближние, морские, воздушные. И, конечно, это мощная ракетная составляющая. Как известно, никто не предполагал, в том числе, наверное, американцы, что Иран сможет ракетами нанести удар по авиабазе Британии, которая согласилась размещать силы США. Это четыре тысячи километров дальности, то есть это уже ракета не среднего радиуса, а дальнего действия. В принципе Иран может этими ракетами нанести удар по Евросоюзу», — отметил собеседник.

Это тот случай, когда многое играет роль. Это и оружие, и техника, и боевой опыт Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

По словам Дандыкина, боевой опыт армии Ирана достаточно большой. Военный эксперт рассказал, что силы этой страны состоят из двух составляющих: это корпус стражей исламской революции (КСИР), который имеет реальный боевой опыт в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация), а также сами Вооруженные силы Ирана.

«Кроме этого, идеология этого шиитского государства позволяет эффективно действовать даже при ликвидации руководства и страны, и вооруженных сил. Это тот случай, когда не все решает огромное преимущество в технике, в самолетах, в кораблях, в экономике и так далее», — заключил собеседник.

Ранее Иран подтвердил запуск двух баллистических ракет в направлении совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.