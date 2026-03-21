Иран подтвердил атаку баллистическими ракетами на остров в Индийском океане

Иран подтвердил запуск двух баллистических ракет в направлении совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом сообщает Mehr.
По информации от агентства, запуск ракет показывает «значительный шаг» в противостоянии с США.
Ранее телеканал Al Hadath заявил, что Израиль во время последних авиаударов по Тегерану пытался ликвидировать начальника иранской полиции генерала Резу Радана.
Также сообщалось, что США и Израиль проводят психологические операции против Ирана, чтобы подорвать национальное единство страны.