Иран подтвердил атаку баллистическими ракетами на остров в Индийском океане

Иран подтвердил атаку баллистическими ракетами на остров Диего-Гарсия

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Иран подтвердил запуск двух баллистических ракет в направлении совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом сообщает Mehr.

По информации от агентства, запуск ракет показывает «значительный шаг» в противостоянии с США.

Ранее телеканал Al Hadath заявил, что Израиль во время последних авиаударов по Тегерану пытался ликвидировать начальника иранской полиции генерала Резу Радана.

Также сообщалось, что США и Израиль проводят психологические операции против Ирана, чтобы подорвать национальное единство страны.