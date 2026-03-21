На Украине организовали мошеннический кол-центр из мест лишения свободы

В Винницкой области открыли мошеннический кол-центр из мест лишения свободы

Группа неоднократно судимых лиц, находящихся под стражей, организовала мошеннический кол-центр на территории исправительного учреждения на Украине и обманывала граждан, представляясь сотрудниками банка. Об этом сообщила пресс-служба главного управления полиции по Винницкой области, передает ТАСС.

«Выдавали себя за работников банка: полиция предъявила обвинения участникам преступной группы, которые из мест лишения свободы обманывали граждан», — отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, сумма убытков по всем преступным эпизодам превысила 500 тысяч гривен (около 11,3 тысячи долларов).

Ранее в Петербурге арестовали троих администраторов мошеннического узла связи. Возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции») УК РФ.