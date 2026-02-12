Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:31, 12 февраля 2026Силовые структуры

Сеть украинских кол-центров обнаружили в российском городе

В Петербурге арестовали троих администраторов мошеннического узла связи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Петербурге арестовали троих администраторов мошеннического узла связи. Об обнаружении сети украинских кол-центров «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции») УК РФ.

По данным ведомства, трое жителей города и области в возрасте от 19 до 23 лет в январе этого года под руководством кураторов с Украины осуществляли обслуживание сим-боксов для совершения мошеннических действий в отношении граждан России.

Один из участников преступной схемы ездил в Москву, где получал сим-боксы, а после этого отвозил в Санкт-Петербург. Он размещал их в арендованных квартирах и следил за бесперебойной работой оборудования. Через некоторое время по указанию куратора нашел двоих знакомых для расширения сети, которые также начали снимать квартиры посуточно для установки боксов. В их обязанности еще входило получение в курьерских службах новых сим-карт. Другие участники преступной группы совершали массовые звонки россиянам с использованием этого оборудования.

По данным оперативников, за свои действия каждый из фигурантов еженедельно получал по 30 тысяч рублей.

В ходе проведенных обысков было изъято два сим-бокса, три ноутбука с возможностью управления VoiP-телефонией, роутер, мобильные телефоны, а также более 1000 сим-карт различных операторов.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех эпизодов их преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что силовики нашли миллионы в кабинете главврача российской больницы.

