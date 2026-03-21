На Западе рассказали о выигрыше Путина от войны США в Иране

Daily Express: Путин выиграет от дефицита оружия из-за операции США в Иране

Президент России Владимир Путин выиграет от дефицита оружия, возникшего из-за операции США в Иране, поскольку он отразится в том числе на поставках Украине. Об этом заявил научный сотрудник американского Военно-морского колледжа Джахара Матисек, передает Daily Express.

«Украину, по сути, не "отрежут" (от поставок вооружений — прим. «Ленты.ру»), но их сроки, скорее всего, сдвинутся, а решения о распределении ресурсов станут более политизированными, и именно такие трения выгодны России», — сказал эксперт.

В материале издания отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский уже признал дефицит вооружений у Киева в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны использовать свои боеприпасы для собственных нужд, а не посылать их на Украину.