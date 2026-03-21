Созданная по стандартам НАТО бригада ВСУ записывает погибших в дезертиры

Командиры созданной по стандартам НАТО бригады ВСУ записали погибших в дезертиры, об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командование медийной 47-й бригады ВСУ, созданной по стандартам НАТО, продолжает реализовывать общепринятую в ВСУ практику», — отметил источник.

По его словам, командиры записывают уничтоженных группировкой российских войск «Север» солдат в дезертиры. Он объяснил, что таким образом в середине февраля в районе Юнаковки «бесследно пропала» практически вся 6-я рота бригады.

Ранее сотни солдат 159-й бригады ВСУ пропали или погибли в черной дыре на Харьковщине.