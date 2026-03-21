23:41, 21 марта 2026

Билецкий: Нехватку бойцов ВСУ компенсируют роботами и дронами на линии фронта
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Нехватку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют компенсировать за счет боевых роботов и дронов, заявил командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

По его словам, уже в ближайшее время можно сократить число пехотинцев на линии фронта до 30 процентов, а в перспективе — до 80 процентов, заменяя их технологиями.

При этом Билецкий признал, что в армии недостаточно уважения к пехоте, а желающих идти в нее немного из-за высоких рисков. В качестве решения он предложил повышать выплаты и расширять социальные гарантии.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сравнил атаки украинских военных с тактикой террористов и предположил, что ВСУ стремятся ухудшить российско-американские отношения. По мнению эксперта, кризис на Ближнем Востоке вряд ли кардинально изменит положение ВСУ на фронте. Он допустил, что украинские военные могут столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны (ПВО).

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина предрек ЕС кризис с топливом в ближайшее время

    «Большинство крутит пальцем у виска». Президент Молдавии предложила объединить страну с Румынией. Как на это реагируют молдаване?

    Shaman рассказал о своем рационе

    Мизулина сообщила о проблемах с доступом в интернет

    В Венгрии прокомментировали публикации о звонках Сийярто Лаврову

    Нехватку бойцов ВСУ компенсируют роботами

    Стало известно о конфликте между Зеленским и Будановым

    Врач российского футбольного клуба спас жизнь двум пассажирам рейса Москва — Хабаровск

    Задержаны еще двое подозреваемых по делу о расправе над московской предпринимательницей

    В России создадут «углубленную» версию единого учебника истории

    Все новости
