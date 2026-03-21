Билецкий: Нехватку бойцов ВСУ компенсируют роботами и дронами на линии фронта

Нехватку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют компенсировать за счет боевых роботов и дронов, заявил командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

По его словам, уже в ближайшее время можно сократить число пехотинцев на линии фронта до 30 процентов, а в перспективе — до 80 процентов, заменяя их технологиями.

При этом Билецкий признал, что в армии недостаточно уважения к пехоте, а желающих идти в нее немного из-за высоких рисков. В качестве решения он предложил повышать выплаты и расширять социальные гарантии.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сравнил атаки украинских военных с тактикой террористов и предположил, что ВСУ стремятся ухудшить российско-американские отношения. По мнению эксперта, кризис на Ближнем Востоке вряд ли кардинально изменит положение ВСУ на фронте. Он допустил, что украинские военные могут столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны (ПВО).