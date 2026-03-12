Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:39, 12 марта 2026Россия

Действия ВСУ сравнили с тактикой террористов

Военный эксперт Кнутов: ВСУ участили атаки, чтобы рассорить США и Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с News.ru.

Кнутов сравнил атаки украинских военных с тактикой террористов и предположил, что ВСУ стремятся ухудшить российско-американские отношения.

Материалы по теме:
«Наводите артиллерию на нас» Офицер морской пехоты Иван Комаров — о боях с элитой ВСУ, окружении под Курском и цене ошибок на войне
«Наводите артиллерию на нас»Офицер морской пехоты Иван Комаров — о боях с элитой ВСУ, окружении под Курском и цене ошибок на войне
24 февраля 2026
В Брянске — день траура по погибшим от ракетной атаки ВСУ. Выросло число пострадавших, самых тяжелых везут в Москву
В Брянске — день траура по погибшим от ракетной атаки ВСУ. Выросло число пострадавших, самых тяжелых везут в Москву
11 марта 2026

«Действуют ВСУ как международные террористы. По-другому я это назвать не могу. Украина кооперируется с Западом, который подталкивает ее на такие провокации, чтобы ухудшить отношения Москвы и Вашингтона», — заявил он.

По мнению эксперта, кризис на Ближнем Востоке вряд ли кардинально изменит положение ВСУ на фронте. Он допустил, что украинские военные могут столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Кнутов предложил ударить по Украине «Орешником» в ответ за Брянск. «Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Распутица добралась до фронта». ВСУ начали охоту на российских военнослужащих, которые сбивают их поставки дронами. Что известно?

    В США назвали условие для сопровождения судов через Ормузский пролив

    В России рассказали о возобновлении авиасообщения с Донбассом и Новороссией

    Суд встал на сторону «Нафтогаза» в споре о транзите с «Газпромом»

    Премьер Израиля заявил о сокрушении Ирана и «Хезболлы»

    В НАТО заявили о готовности США жестко ответить на помощь Ирану

    В России напомнили европейским политикам о победителях фашизма

    Трансвестит из Канады вступил в ряды ВСУ

    Зрительница театра на Украине устроила истерику из-за русской речи

    Действия ВСУ сравнили с тактикой террористов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok