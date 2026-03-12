Военный эксперт Кнутов: ВСУ участили атаки, чтобы рассорить США и Россию

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с News.ru.

Кнутов сравнил атаки украинских военных с тактикой террористов и предположил, что ВСУ стремятся ухудшить российско-американские отношения.

«Действуют ВСУ как международные террористы. По-другому я это назвать не могу. Украина кооперируется с Западом, который подталкивает ее на такие провокации, чтобы ухудшить отношения Москвы и Вашингтона», — заявил он.

По мнению эксперта, кризис на Ближнем Востоке вряд ли кардинально изменит положение ВСУ на фронте. Он допустил, что украинские военные могут столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Кнутов предложил ударить по Украине «Орешником» в ответ за Брянск. «Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», — отметил он.