В Брянске — день траура по погибшим от ракетной атаки ВСУ. Выросло число пострадавших, самых тяжелых везут в Москву

В Брянской области 11 марта объявлено днем траура по жертвам атаки ВСУ

В Брянской области 11 марта объявили днем траура по погибшим от ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу региона. Об этом

Губернатор Александр Богомаз пояснил, что в регионе приспустят флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи. «Правительство Брянской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим», — пообещал он.

Кроме того, Богомаз сообщил, что выросло число пострадавших — на утром среды это 42 человека. Госпитализированы 29 человек, среди них есть один ребенок (его состояние стабильно). Девять человек из них, чье состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, везут в Москву — их транспортируют в федеральные медицинские центры и больницы столицы РФ. Остальные 20, чье состояние также стабильно, останутся в больницах Брянска — их жизням ничего не угрожает, еще 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Кадр: @avbogomaz

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что в тяжелом состоянии находятся 11 из 29 госпитализированных, а перевозимых в Москву отправят в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко и НМХЦ имени Пирогова Минздрава России, а также другие больницы Москвы. «Дорогу они перенесли удовлетворительно», — отметил Кузнецов.

Также, по данным Богомаза, накануне вечером пожарные завершили ликвидацию возгорания, возникшего в результате ракетного удара. Место трагедии осматривают следователи, идет оценка ущерба домам и зданиям, получившим повреждения.

На удар по Брянску отреагировали в Кремле и в МИД

Ответ на ракетный удар по Брянску определят российские военные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это будут наши военные решать», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также посчитал, что успех СВО исключит атаки, подобные этой. По словам представителя Кремля, Россия должна добиться прекращения подобных ударов. «Наши военные — они работают планомерно», — заявил Песков.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар преднамеренным. «Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть», — сказала она, добавив, что постоянное представительство РФ обязательно доведет информацию об атаке на Брянск до ООН.

Посол МИД России Родион Мирошник же назвал виновными в ударе политическое руководство Украины. Он посчитал, что подобные атаки не совершаются без прямых указаний верхушки Киева. «Ракетный удар по месту массового скопления гражданских лиц не может иметь никакого оправдания и является виной не только украинских боевиков, выполнивших преступный приказ, но в первую очередь — политического руководства киевского режима», — написал дипломат.

По Брянску ударили как минимум восемью ракетами

СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье о теракте по факту массированного обстрела Брянска. По данным следователей, было выпущено как минимум восемь ракет — речь идет о Storm Shadow. Повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства.

Фото: Данил Киселев / ТАСС

«По данным следствия, террористический акт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», — охарактеризовали атаку в СК РФ. Там постараются установить конкретных украинцев, причастных к организации и исполнению атаки.