В ООН прокомментировали удар ВСУ по Брянску

Дюжаррик: ООН выступает против атак по гражданскому населению

ООН выступает против атак по гражданскому населению. Так ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску прокомментировал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно говорили, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», — сказал он.

Ранее стало известно, что число пострадавших при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску выросло до 37, еще шесть человек спасти не удалось. Владимир Зеленский подтвердил, что удар по Брянску нанесли украинские войска.