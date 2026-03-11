Реклама

10:31, 11 марта 2026Россия

Появились новые данные о возникшем после ракетного удара ВСУ по Брянску возгорании

Губернатор Богомаз: Возгорание после ракетного удара по Брянску ликвидировали
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «AV БогомаZ»

Возгорание после ракетного удара при помощи снарядов Storm Shadow по Брянску ликвидировали. Новые данные о пожаре появились в публикации губернатора Брянской области Александра Богомаза.

По словам чиновника, возгорание было ликвидировано в ночь на 11 марта.

В 23:39 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

Александр Богомаз

Атака на Брянск была совершена 10 марта. По городу было выпущено несколько ракет. В результате удара пострадали не меньше 42 человек. Жертвами удара стали шесть жителей города. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для исключения вероятности подобных ударов российским военным нужно добиться победы в спецоперации.

