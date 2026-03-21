13:31, 21 марта 2026

Орбан обвинил лидеров ЕС в смерти демократии

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с резкой речью, в которой фактически обвинил лидеров Евросоюза (ЕС) в причастности к смерти демократии в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, Орбан заявил, что европейская демократия умирает из-за экономического кризиса, цензуры и вмешательства Брюсселя во внутренние дела других стран. По словам премьера, руководство ЕС практически открыто вмешивается в венгерские выборы, действуя в интересах Украины и поддерживая политическую оппозицию в республике.

Орбан подчеркнул, что смерть демократии напрямую связана с действиями тех, кто должен был защищать ее принципы. Парламентские выборы в Венгрии, в которые, по утверждению Орбана, вмешиваются из Брюсселя, назначены на 12 апреля.

Ранее Орбан заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский совершает преступление, делая попытки ввести нефтяную блокаду Венгрии в условиях конфликта на Ближнем Востоке. «Устанавливать против какой-либо страны нефтяную блокаду, как это сделал Зеленский, значит, совершать тяжкое преступление», — посетовал политик.

