Орбан: Зеленский совершает преступление, устраивая нефтяную блокаду Венгрии

Украинский лидер Владимир Зеленский совершает преступление, делая попытки ввести нефтяную блокаду Венгрии в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на предвыборном митинге, пишет ТАСС.

«Устанавливать против какой-либо страны нефтяную блокаду, как это сделал Зеленский, значит совершать тяжкое преступление», — посетовал политик.

По словам Орбана, если это делается в тот момент, когда на энергетическом рынке царит полный хаос, то это вдвойне заслуживает наказания. Как считает Венгерский премьер, Зеленский не возобновляет транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» исключительно по политическим причинам, чтобы вызвать в Венгрии экономический хаос.

При этом руководство Евросоюза вступило в сговор с Украиной и венгерской оппозицией. Они стремятся ослабить положение правительства страны в преддверии парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия готовит иски против Венгрии и хочет лишить ее права голоса в Совете Европейского союза. ЕК к саммиту ЕС на Кипре 23-24 апреля готовит «серьезные кары»: заморозку европейских фондов для Венгрии, иски в Суде ЕС и применение статьи 7 Соглашения о Евросоюзе, которая позволяет лишить страну права голоса в Совете ЕС.

До этого Виктор Орбан заявил, что для Будапешта недостаточно просто восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Киев должен предоставить гарантии, что блокада не повторится в будущем.