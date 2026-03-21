Пенсионерка лишилась накопленных миллионов из-за замены ключей от домофона

Пенсионерка лишилась 18 млн рублей из-за телефонных мошенников под видом УК

Мошенники под видом управляющей компании (УК) обманули 75-летнюю жительницу Москвы и убедили ее перевести им свои накопления в размере 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Пенсионерка поверила телефонным мошенникам, представившимся сотрудниками управляющей компании. Звонившие заявили, что приступили к работе по замене в доме дверей и ключей от домофона, после чего убедили ее назвать им код из СМС.

В дальнейшем женщине позвонил якобы представитель финансового органа. Он заявил, что аккаунт пенсионерки на «Госуслугах» взломали и оформили от ее лица согласие на перевод некой суммы для финансирования «противоправных действий».

После этого ей звонили и другие «специалисты», которые убеждали свою собеседницу в необходимости проверки ее сбережений. Испугавшись, москвичка раскрыла злоумышленникам наличие у нее денежных средств, а после отправила их им «для проверки» через курьера.

