13:15, 21 марта 2026Интернет и СМИ

Пенсионерка лишилась накопленных миллионов из-за замены ключей от домофона

Пенсионерка лишилась 18 млн рублей из-за телефонных мошенников под видом УК
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Мошенники под видом управляющей компании (УК) обманули 75-летнюю жительницу Москвы и убедили ее перевести им свои накопления в размере 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Пенсионерка поверила телефонным мошенникам, представившимся сотрудниками управляющей компании. Звонившие заявили, что приступили к работе по замене в доме дверей и ключей от домофона, после чего убедили ее назвать им код из СМС.

В дальнейшем женщине позвонил якобы представитель финансового органа. Он заявил, что аккаунт пенсионерки на «Госуслугах» взломали и оформили от ее лица согласие на перевод некой суммы для финансирования «противоправных действий».

После этого ей звонили и другие «специалисты», которые убеждали свою собеседницу в необходимости проверки ее сбережений. Испугавшись, москвичка раскрыла злоумышленникам наличие у нее денежных средств, а после отправила их им «для проверки» через курьера.

Ранее стало известно о новой схеме обмана россиян через маркетплейсы. Мошенники начали взламывать аккаунты россиян, изучать их просмотры и предлагать покупку того же товара по более низкой цене. Получив согласие, они отправляли гражданам ссылки на оплату, ведущие на сторонний ресурс, а после переставали выходить на связь.

