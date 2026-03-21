Подполье сообщило об «очень хорошем прилете» по воинской части ВСУ

Подпольщик Лебедев сообщил об атаке на воинскую часть ВСУ в пригороде Запорожья

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об «очень хорошем прилете» по воинской части ВСУ в пригороде Запорожья Балабино.

«Очень хороший прилет в Балабино. Много "скорых" поехало после прилета», — рассказал подпольщик.

Он отметил, что было зафиксировано также движение вертолетов, вероятно, производилась эвакуация.

Ранее Лебедев рассказал о взрывах у авиабазы ВСУ в Сумской области. По его словам, на объекте находилось десять вертолетов, которые регулярно выполняли боевые вылеты в российскую сторону.

