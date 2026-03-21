В Сумах прогремели взрывы у авиабазы ВСУ и производителя взрывчатки

В Сумской области прогремели взрывы возле стратегических объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, один взрыв был зафиксирован в районе села Шостка у авиабазы ВСУ. Там было десять вертолетов, которые регулярно выполняли боевые вылеты в российскую сторону.

Второй взрыв произошел примерно в 13:21 по местному времени 20 марта рядом с предприятием в Сумах, занимающимся производством взрывчатки. Завод выпускает взрывчатые вещества для снарядов и кассетной начинки ракет, отметил Лебедев.

Ранее стало известно, что российские войска расширили зону контроля в приграничных районах Сумской области. Под их контроль перешли населенные пункты Рогозное, Малая Бобылевка и Сопычь.