Стало известно о взрывах у авиабазы ВСУ в Сумской области

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:18, 21 марта 2026

В Сумах прогремели взрывы у авиабазы ВСУ и производителя взрывчатки
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Reuters

В Сумской области прогремели взрывы возле стратегических объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, один взрыв был зафиксирован в районе села Шостка у авиабазы ВСУ. Там было десять вертолетов, которые регулярно выполняли боевые вылеты в российскую сторону.

Второй взрыв произошел примерно в 13:21 по местному времени 20 марта рядом с предприятием в Сумах, занимающимся производством взрывчатки. Завод выпускает взрывчатые вещества для снарядов и кассетной начинки ракет, отметил Лебедев.

Ранее стало известно, что российские войска расширили зону контроля в приграничных районах Сумской области. Под их контроль перешли населенные пункты Рогозное, Малая Бобылевка и Сопычь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok