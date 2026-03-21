Поджог завода по производству БПЛА в Чехии могут признать терактом

Поджог завода компании Elbit в Чехии могут признать терактом

Поджог завода израильской компании Elbit, занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Пардубице (Чехия) могут признать терактом. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Любомир Метнар на своей странице в социальной сети X.

«В результате происшествия никто не пострадал, мы фиксируем ущерб имуществу. Существует вероятная связь с террористическим актом», — написал Метнар.

Ранее появилось видео поджога завода. На записи видно, как неизвестные передвигаются по территории предприятия, поливая столы и оборудование жидкостью. Также можно заметить, что они забрали некоторые документы.