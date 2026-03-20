22:58, 20 марта 2026

Появилось видео поджога предприятия в Пардубице

Поджог предприятия в Пардубице сняли на видео
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Поджог предприятия в Пардубице сняли на видео. Запись опубликовал военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На записи видно, как неизвестные передвигаются по территории предприятия, поливая столы и оборудование жидкостью. Также можно заметить, что они забрали некоторые документы.

Чешское издание Irozhlas уточнило, что ответственность за произошедшее взяла на себя инициативная группа. В качестве причины поджога называется помощь предприятия Израилю в поставке беспилотников.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что поджог предприятия по производству оружия в Пардубице рассматривается как террористический акт.

