Появилось видео поджога предприятия в Пардубице

Поджог предприятия в Пардубице сняли на видео. Запись опубликовал военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.
На записи видно, как неизвестные передвигаются по территории предприятия, поливая столы и оборудование жидкостью. Также можно заметить, что они забрали некоторые документы.
Чешское издание Irozhlas уточнило, что ответственность за произошедшее взяла на себя инициативная группа. В качестве причины поджога называется помощь предприятия Израилю в поставке беспилотников.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что поджог предприятия по производству оружия в Пардубице рассматривается как террористический акт.