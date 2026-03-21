Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:15, 21 марта 2026Интернет и СМИ

Риторика Зеленского в адрес Европы вызвала тревогу на Западе

RS: Зеленский перестал сдерживаться и скрывать недовольство Европой
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: SSuzanne Plunkett / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, недовольный отсутствием гарантий вступления страны в Европейский союз (ЕС), перестал сдерживать себя и больше не скрывает недовольство Европой. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).

«Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», — говорится в публикации.

Многие государства Евросоюза по-прежнему тревожатся, что упрощенный процесс принятия Украины подорвет доверие к правилам членства в ЕС и создаст опасный прецедент, отмечают авторы статьи.

Ранее Зеленский призвал Евросоюз найти выход из ситуации с кредитом Киеву на 90 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok