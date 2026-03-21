Риторика Зеленского в адрес Европы вызвала тревогу на Западе

Президент Украины Владимир Зеленский, недовольный отсутствием гарантий вступления страны в Европейский союз (ЕС), перестал сдерживать себя и больше не скрывает недовольство Европой. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).
«Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», — говорится в публикации.
Многие государства Евросоюза по-прежнему тревожатся, что упрощенный процесс принятия Украины подорвет доверие к правилам членства в ЕС и создаст опасный прецедент, отмечают авторы статьи.
Ранее Зеленский призвал Евросоюз найти выход из ситуации с кредитом Киеву на 90 миллиардов евро.