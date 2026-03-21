Россия стала покупать больше водки у стран ЕС

РИА Новости: Россия на 17,2 % нарастила закупки импортной водки в 2025 году

Россия в прошлом году на 17 процентов нарастила закупку импортной водки. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные ряда платформ, таких как ООН Comtrade, Евростат и национальные службы статистики.

Всего за прошедший год РФ импортировала водки на 19,6 миллиона долларов (+17,2 процента к 2024 году). При этом заметно выросли объемы закупки спиртного напитка у стран Евросоюза (ЕС).

Так, больше всего водки страна закупила у Латвии — всего на 11,8 миллиона долларов. На второй строчке разместился Казахстан, который поставил в Россию спиртного напитка на 4,2 миллиона долларов. На третьей строчке Литва с показателем 888,8 тысячи долларов.

В первой пятерке разместились также Армения с Данией — у них РФ приобрела сорокаградусного напитка на 575,9 тысячи и 496,3 тысячи долларов соответственно. При этом Дания только в прошлом году возобновила поставки водки в Россию. К экспорту водки в страну тогда же вернулись после длительной паузы Чехия, Австрия, Болгария и Эстония.

В начале года водка в России поднялась в цене сильнее других видов алкоголя. К концу февраля она подорожала на 16,08 процента год к году, что почти втрое превысило показатели инфляции за этот период. Увеличение ценника эксперты связали с ростом акцизов, удорожанием сырья и себестоимости спиртного напитка. В течение года крепкий напиток, по прогнозам участников рынка, продолжит расти в цене.