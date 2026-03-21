Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:27, 21 марта 2026

Россия стала покупать больше водки у стран ЕС

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Soeren Stache / ZB / Globallookpress.com

Россия в прошлом году на 17 процентов нарастила закупку импортной водки. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные ряда платформ, таких как ООН Comtrade, Евростат и национальные службы статистики.

Всего за прошедший год РФ импортировала водки на 19,6 миллиона долларов (+17,2 процента к 2024 году). При этом заметно выросли объемы закупки спиртного напитка у стран Евросоюза (ЕС).

Так, больше всего водки страна закупила у Латвии — всего на 11,8 миллиона долларов. На второй строчке разместился Казахстан, который поставил в Россию спиртного напитка на 4,2 миллиона долларов. На третьей строчке Литва с показателем 888,8 тысячи долларов.

В первой пятерке разместились также Армения с Данией — у них РФ приобрела сорокаградусного напитка на 575,9 тысячи и 496,3 тысячи долларов соответственно. При этом Дания только в прошлом году возобновила поставки водки в Россию. К экспорту водки в страну тогда же вернулись после длительной паузы Чехия, Австрия, Болгария и Эстония.

В начале года водка в России поднялась в цене сильнее других видов алкоголя. К концу февраля она подорожала на 16,08 процента год к году, что почти втрое превысило показатели инфляции за этот период. Увеличение ценника эксперты связали с ростом акцизов, удорожанием сырья и себестоимости спиртного напитка. В течение года крепкий напиток, по прогнозам участников рынка, продолжит расти в цене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Орбана сравнили силы России и Украины

    На Западе удивились изменениям в поведении Зеленского

    В Госдуме оценили влияние украинцев на Европу

    Лавров раскритиковал подход США к переговорам по Ближнему Востоку

    В Иране обвинили США и Израиль в ударах по судам в Персидском заливе

    В Совфеде оспорили заявление Вучича о начале третьей мировой войны

    В России обнаружили девочку-маугли

    Лавров обвинил США в попытках вытеснить Россию со всех энергетических рынков

    Страна-сосед России обратилась с призывом к НАТО

    Россияне оценили состояние дорог после схода снега в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok