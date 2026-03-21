Мир
21:26, 21 марта 2026

Вучич заявил о планах Сербии сохранить военный нейтралитет

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербский президент Александар Вучич заявил, что страна намерена сохранить военный нейтралитет и самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Белград должен сохранить то, что для него важно. «Это мир и стабильность. Мы — нейтральная [в военном плане] страна и такими останемся», — указал он.

Глава государства добавил, что «это непростой выбор, как у тех, кто состоит в НАТО или в каких-либо других военных союзах». Вучич напомнил, что Белград не намерен вступать в какие-либо военные союзы.

Ранее политик заявил о нежелании Сербии вступать в НАТО.

    Последние новости

    БРИКС призвали к независимой роли в конфликте на Ближнем Востоке

    Россиянка предстанет перед судом за попытку уличить коллегу в бездельничестве

    Вучич заявил о планах Сербии сохранить военный нейтралитет

    Путин созвонился с Лукашенко

    Еврокомиссия призвала страны ЕС ускорить наполнение газохранилищ

    В украинском городе сотрудники ТЦК мобилизовали жениха по пути на свадьбу

    Командиры ВСУ начали записывать погибших солдат в дезертиры

    Трамп обрадовался смерти бывшего спецпрокурора Мюллера

    Российские ученые спрогнозировали сильные полярные сияния

    Тысячи новых авто прибыли к острову Ламу из-за конфликта вокруг Ирана

    Все новости
