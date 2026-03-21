Вучич заявил о планах Сербии сохранить военный нейтралитет

Вучич заявил, что Сербия сохранит военный нейтралитет

Сербский президент Александар Вучич заявил, что страна намерена сохранить военный нейтралитет и самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Белград должен сохранить то, что для него важно. «Это мир и стабильность. Мы — нейтральная [в военном плане] страна и такими останемся», — указал он.

Глава государства добавил, что «это непростой выбор, как у тех, кто состоит в НАТО или в каких-либо других военных союзах». Вучич напомнил, что Белград не намерен вступать в какие-либо военные союзы.

Ранее политик заявил о нежелании Сербии вступать в НАТО.