Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в НАТО

Вучич: Сербия не планирует вступать в НАТО и сохранит свой нейтралитет

Сербия не будет вступать в НАТО и намерена сохранять свой нейтралитет, заявил президент страны Александар Вучич. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Белград поддерживает отношения с НАТО, но не имеет планов вступать в состав Североатлантического альянса.

«Что касается НАТО, у нас корректные отношения, но мы не будем вступать в НАТО, будем сохранять нейтралитет», — подчеркнул он.

Ранее сербский лидер рассказал, что Сербия никогда не забудет 1999 год, когда Югославия подверглась бомбардировке со стороны НАТО. Вучич добавил, что страна «ревностно оберегает свой военный нейтралитет» и не собирается менять эту позицию.