16:51, 21 марта 2026

Сийярто назвал срок снятия нефтяной блокады Венгрии

Сийярто: Украина снимет нефтяную блокаду Венгрии на следующий день после выборов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина снимет нефтяную блокаду Венгрии на следующий день после проведения выборов в парламент республики, победу на которых одержит правящая партия «Фидес» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Уверенность в этом выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, деньги у Киева закончатся раньше, чем нефть у Венгрии, и поэтому украинской стороне придется возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

«Деньги у украинцев закончатся гораздо раньше, чем у нас закончится нефть. Поэтому после победы ["Фидес"] на выборах они будут вынуждены вновь запустить трубопровод "Дружба", и поставки по нему возобновятся вечером 13 апреля», — сказал он, выступая на международной Конференции консервативных политических действий (The Conservative Political Action Conference, CPAC).

19 марта Венгрия и Словакия заблокировали решение Европейского союза (ЕС) о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Как утверждается в коммюнике по итогам саммита ЕС, Европейский совет вернется к этому вопросу на следующем заседании.

