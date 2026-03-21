Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:30, 21 марта 2026

США вскрыли стратегический резерв нефти

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Richard Carson / Reuters

Соединенные Штаты высвободили первые 42,5 миллиона из 172 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Об этом говорится в заявлении на сайте Минэнерго страны.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился высвободить из национального нефтяного резерва 172 миллиона баррелей. В начале марта 2026 года его объемы оценивались в 415,44 миллиона. Таким образом, речь идет о высвобождении примерно 41 процента нефтяных запасов страны.

До этого сообщалось, что из-за перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока ряд американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) столкнулись с серьезными проблемами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok