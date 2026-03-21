Трамп собрался тесно сотрудничать с одной европейской страной

Трамп: США планируют тесно сотрудничать с Венгрией в энергетической сфере

США планируют тесно сотрудничать с Венгрией в энергетической сфере. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Мы собираемся крайне усердно совместно работать над сферой энергетики», — сказал он, обращаясь к участникам международной Конференции консервативных политических действий (The Conservative Political Action Conference, CPAC), проходящей в Будапеште.

Политик также призвал венгров продолжать «упорно работать над сферой миграции», так как Европе «пора начать действовать» в этом вопросе. Кроме того, он заявил, что Вашингтон и Будапешт показывают путь к «обновленному Западу», который будет защищать своих граждан, улучшать условия для своих детей и вести за собой мир ради будущих поколений.

Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен в ближайшее время посетить Венгрию для поддержки премьер-министра страны Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов. Как сообщило агентство Reuters, точные сроки визита пока не известны, а планы Вэнса могут измениться из-за боевых действий в Иране.