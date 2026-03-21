17:15, 21 марта 2026

Тысячи людей вышли на улицы Лондона из-за ударов по Ирану

В центре Лондона проходит акция протеста против ударов США по Ирану
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jack Taylor / Reuters

В центре Лондона проходит многотысячная акция протеста против ударов США по Ирану. Участники собрались на площади Рассел-сквер, после чего прошли маршем к правительственному кварталу. Об этом сообщает РИА Новости.

Акцию организовала группа «Кампания солидарности с Палестиной», к ней также присоединились антивоенные движения «Стоп войне» и «Кампания за ядерное разоружение». Протестующие несут иранские флаги и плакаты с призывами прекратить удары и военные действия.

Во время шествия звучат лозунги «руки прочь от Ирана» и «хватит бомбить», участники выражают недовольство политикой США и союзников на Ближнем Востоке. Демонстрация проходит на фоне продолжающейся эскалации в регионе.

Ранее стало известно о протесте против операции США в Иране у Белого дома.

    Последние новости

    Огненный теракт в российском городе попал на видео

    Марка машин Jetta опровергла свой уход из России

    Названа причина крупного ДТП с бензовозом в Ростовской области

    ЦСКА прервал серию из четырех подряд поражений в РПЛ

    В офисе Орбана назвали возможную атаку ВСУ на «Турецкий поток» нападением на НАТО

    Удар Ирана по британской базе Диего-Гарсия стал демонстрацией силы

    На Украине сообщили о дефиците гречки

    Советские автомобили стали неожиданным хитом в США

    Россиянам напомнили о лишении свободы за сорванные подснежники

    Голландец описал поездку по зимнику на севере России фразой «это был очень классный опыт»

    Все новости
