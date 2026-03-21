Тысячи людей вышли на улицы Лондона из-за ударов по Ирану

В центре Лондона проходит акция протеста против ударов США по Ирану

В центре Лондона проходит многотысячная акция протеста против ударов США по Ирану. Участники собрались на площади Рассел-сквер, после чего прошли маршем к правительственному кварталу. Об этом сообщает РИА Новости.

Акцию организовала группа «Кампания солидарности с Палестиной», к ней также присоединились антивоенные движения «Стоп войне» и «Кампания за ядерное разоружение». Протестующие несут иранские флаги и плакаты с призывами прекратить удары и военные действия.

Во время шествия звучат лозунги «руки прочь от Ирана» и «хватит бомбить», участники выражают недовольство политикой США и союзников на Ближнем Востоке. Демонстрация проходит на фоне продолжающейся эскалации в регионе.

Ранее стало известно о протесте против операции США в Иране у Белого дома.