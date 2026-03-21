15:07, 21 марта 2026Мир

В Европе не увидели признаков вмешательства РФ в конфликт на Ближнем Востоке

Антонина Черташ
Фото: Majid Asgaripour / Reuters

У Осло отсутствуют данные о вмешательстве России в эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы норвежского оборонного ведомства Торе Сандвик.

Сандвик заявил, что нет никаких признаков того, что Россия или Китай вмешаются в события на Ближнем Востоке. Ранее в Европе и США неоднократно звучали предположения о возможном вмешательстве РФ в конфликт, однако официальные представители западных стран не смогли представить доказательств.

В Москве также неоднократно опровергали гипотезы об участии в конфликте. Напряженность в регионе сохраняется: США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, Иран осуществляет ответные удары по израильской территории и военным объектам США.

Ранее стало известно, что армия Ирана совершила удар по резервуарам в аэропорту Тель-Авива.

