В Германии в понедельник закроются аптеки

В Германии аптеки объявили забастовку и прекратят работу в понедельник

В понедельник, 23 марта, в Германии пройдет общенациональная забастовка работников аптек. Об этом сообщает газета BILD.

Аптеки в Германии объявили забастовку на фоне нехватки финансирования и роста расходов. Во многих городах часть учреждений прекратит работу, а в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе и Ганновере запланированы демонстрации. Президент Федеральной ассоциации аптечных объединений страны Томас Прайс отметил, что последнее повышение оплаты услуг аптек было более десяти лет назад, тогда как расходы на содержание бизнеса значительно выросли.

По данным организации, с 2013 года в ФРГ закрылось около пятой части аптек, что уже приводит к ухудшению доступности лекарств, особенно в небольших населенных пунктах. Полностью без медикаментов пациенты не останутся: во время акции продолжат работать дежурные аптеки, обеспечивающие круглосуточное обслуживание. Представители отрасли советуют заранее покупать необходимые препараты.

