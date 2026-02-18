Реклама

11:38, 18 февраля 2026Экономика

Президент с бензопилой спровоцировал всеобщую забастовку

LAR: В Аргентине объявили всеобщую забастовку в ответ на реформы Милея
Кирилл Луцюк

Фото: Tomas Cuesta / Getty Images

Крупнейшая в Аргентине профсоюзная организация, Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), объявила о проведении 24-часовой всеобщей забастовки в ответ на запланированную реформу трудового законодательства. Об этом сообщило издание Latin America Reports (LAR).

Стачка начнется, когда нижняя палата парламента приступит к обсуждению трудового закона, продвигаемого президентом Аргентины Хавьером Милеем. Предполагается, что это произойдет в четверг, 19 февраля. Противники этого законопроекта критикуют его за сокращение права работников на забастовку, уменьшение выходного пособия и продление рабочего дня.

Сам Милей уверен, что его реформы позволят вывести экономику страны из стагнации, принесут пользу владельцам бизнеса, а также положат конец неформальной занятости, которую практикуют около 40 процентов жителей это южноамериканской страны. Однако профсоюзы уверены, что закон ударит по правам трудящихся, заставляя их работать дольше с меньшими льготами. Жесткое сопротивление реформе уже вынудило правительство смягчить меры, направленные непосредственно против профсоюзов.

Материалы по теме:
«Мы будем управлять» Ультраправые политики все чаще приходят к власти. Почему за них отдают голоса по всему миру?
«Мы будем управлять»Ультраправые политики все чаще приходят к власти. Почему за них отдают голоса по всему миру?
15 декабря 2023
Безработица, рост цен и голод: как самый скандальный президент планеты за год привел экономику Аргентины к краху?
Безработица, рост цен и голод:как самый скандальный президент планеты за год привел экономику Аргентины к краху?
18 ноября 2024

Однако ВКТ по-прежнему выступает против законопроекта из-за планов властей сократить выходные пособия, увеличить максимальный рабочий день с восьми до двенадцати часов, разрешить оплату в натуральной форме (товарами и услугами) и ограничить право на забастовку.

Ранее Милей обещал, что окончательно одолеет инфляцию к середине 2026 года. Тем временем девальвация песо и прочие предпринятые его правительством «шоковые» шаги в экономике привели к тому, что нищета в стране выросла практически вдвое.

